ЗМІ заявляли, що його збудували російські війська під час навчань.

Понтонний міст у Білорусі через річку Прип’ять, перекинутий військовими поблизу кордону України, зник.

Про це повідомляє СNN.

Згідно з новими супутниковими знімками та джерелами видання цей нещодавно збудований міст було демонтовано.

У виданні точно не знають, чому міст було збудовано і демонтовано. Там не виключають, що міст використовувався тільки для навчань у Білорусі. Однак видання не відкидає й іншого варіанту.

"Можливо, що розташовані там російські чи білоруські збройні сили, які, за оцінкою західних офіційних осіб, можуть бути використані для вторгнення в Україну з півночі, вже перекинули техніку і більше не мають потребу у мості", - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше у білорусі на території Чорнобильської зони відчуження військові перекинули понтонний міст через річку Прип'ять.

Дослідники зазначають, що цей міст значно скорочує відстань від білоруського міста Ямпіль до кордону з Україною, оскільки військовим не треба робити гак: він з'єднує дорожню мережу безпосередньо, скорочуючи шлях з 167 км до 96 км. Цей міст може використовуватися для перекидання військових на територію України через зону ЧАЕС.