Голова української делегації в ТКГ запевняє, що Україна буде продовжувати виконувати Мінські угоди.

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявляє, що ситуація на окупованих територіях складна, але режим припинення вогню ще діє.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Заява, що перемир'я зовсім не існує або воно припинилося як таке, я думаю, не відповідає дійсності. Адже, якщо взяти навіть цифри, то у багато разів зменшилася кількість пострілів, а кількість жертв зменшилася у п'ять і більше разів", - сказав Кравчук.

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Попри це, на його думку, ситуація все ж є складною. "Якщо порівнювати, то ситуація не погіршилася. Вона є складною. Є агресія Росії. Є спроби звинуватити Україну в тому, що вона не виконує Мінських домовленостей або "нормандських домовленостей", але я думаю, це не відповідає дійсності. І ми завжди говоримо: Україна виконувала, виконує і буде виконувати домовленості", - заявив Кравчук.

Він додав, що треба продовжувати переговори і "наполягати на підвищенні їхньої ефективності, а Росію показувати такою, якою вона є насправді".

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Автор: Віталій Саєнко