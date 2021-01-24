З початку поточної доби окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.
Про це йдеться у вечірньому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил.
Читайте такожНазвано ім'я морпіха ЗСУ, вбитого снайпером терористів на Донбасі (фото)Поблизу населеного пункту Піски російсько-окупаційні війська двічі відкривали вогонь в бік українських позицій, використовуючи підствольний гранатомет, великокаліберний кулемет та стрілецьку зброю. Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, вони вели вогонь з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.
Біля населеного пункту Південне збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичного станкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.
«Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає», - йдеться у зведенні.
Також у штабі повідомили, що сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 194 вибухонебезпечних предметів.
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