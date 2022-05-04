У попередні роки в Україні День пам’яті та примирення і День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні відзначали під гаслом "#ПамятаємоПеремагаємо".

В Україні цьогорічним гаслом відзначення 8 і 9 травня стане "Перемогли нацистів – переможемо і рашистів!".

Як повідомляє Український інститут національної пам'яті у соціальній мережі Facebook, 8 і 9 травня Україна відзначатиме День пам’яті та примирення і День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

"Восьмий рік поспіль на державному рівні ми послідовно впроваджуємо європейський підхід до пам’яті про Другу світову війну. Вшановуємо всіх борців із нацизмом та всіх жертв цього найкривавішого конфлікту в історії людства. Для нас пам’ятні дні символізують не тріумф переможців над переможеними, а є нагадуванням про страшну катастрофу, яка стала можливою в результаті приходу до влади і змови двох тоталітарних режимів – нацизму і комунізму", - йдеться у повідомленні.

Водночас, цього року Україна наближається до пам'ятних дат в умовах повномасштабної військової агресії Росії, яка посягає на українську незалежність і територіальну цілісність, на саме існування українців, намагається зруйнувати міжнародну систему безпеки і загрожує миру у всій Європі. "Для українців протистояння російській агресії – це боротьба за свободу, цивілізованість, демократію та європейські цінності проти імперських амбіцій агресивного сусіда, який заради досягнення мети не гребує ані воєнними злочинами, ані злочинами проти людства", - наголошується у заяві.

"У 1939–1945 роках ворогом були нацисти, а сьогодні це рашисти – російська версія імперського націоналізму та фашизму. Тому традиційне гасло цих пам’ятних днів "#ПамятаємоПеремагаємо" цього року на державному рівні дещо видозмінене і звучить так: "Перемогли нацистів – переможемо і рашистів!". А незмінним символом пам'яті залишається червоний мак", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у Міноборони очікують, що до 9 травня РФ може вдатися до провокацій чи посилення обстрілів.

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