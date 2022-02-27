У зв'язку з безпековою ситуацією маршрут української делегації було змінено.

Народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський зазначає, що перемовини української та російської делегацій на Прип'яті можуть розпочатися протягом кількох найближчих годин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час телемарафону.

"Я сказав, що переговори можуть початися з хвилини на хвилину, оскільки відстань від Києва до місця проведення перемовин невелика, але у зв'язку з безпековою ситуацією маршрут змінено. Тому я думаю, що перемовини розпочнуться протягом найближчих кількох годин", - зазначив депутат.

Він пояснив, що для того, аби забезпечити максимальну безпеку членів української делегації, вони поїхали такими маршрутами, які б не ставили під загрозу їхнє життя.

"Найближчими годинами розпочнуться переговори", - підсумував Веніславський.

Парламентар припускає, що інформація про результати цих перемовин з'явиться протягом кількох годин після них.

"Я думаю, що перші відомості, перші результати цих перемовин з'являться протягом, думаю, дуже короткого часу після їх початку. Тобто, протягом, я думаю, 3-4 годин, до кінця дня, ми вже будемо точно мати всю інформацію про те, які стартові позиції були, і яких вдалося досягнути домовленостей", - сказав депутат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 лютого, відбулася телефонна розмова президента України Володимира Зеленського із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, за результатами якої було досягнуто домовленості про зустріч української делегації з російською в районі річки Прип'ять.

При цьому Лукашенко "взяв на себе відповідальність за те, що на час проїзду, переговорів та повернення української делегації всі літаки, гелікоптери та ракети, розміщені на білоруській території, залишаться на землі".