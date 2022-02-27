До української делегації входять представники Офісу президента та Міністерства закордонних справ.

Народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський не виключає, що перемовини української та російської делегацій можуть відбутися вже найближчим часом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час телемарафону на українських каналах.

"Було досягнуто домовленості, що перемовини відбудуться фактично на нейтральній стороні, на нейтральній смузі між Україною та Республікою Білорусь по річці Прип'ять. Делегація вже вирушила... Тут їхати дуже невеличкий час потрібно. Я думаю, що перемовини почнуться в найближчі хвилини. Можливо, вже вони навіть почалися", - сказав Веніславський.

Він також зауважив, що президент Росії Володимир Путін перевів усі свої війська у підвищену бойову готовність, що означає, що "залучені вже абсолютно всі ресурси, які є у Російської Федерації, резервів точно не залишилося".

"І коли вже де-факто може бути навіть варіант використання останнього аргументу, яким є ядерна зброя, то це вже дуже серйозно оцінюється ситуація в Російській Федерації", - зазначив депутат.

На уточнення щодо того, що перемовини можуть початися з хвилини на хвилину, і хто представляє Україну на цих переговорах, Веніславський розповів, що це представники Офісу президента та Міністерства закордонних справ.

"Вони виїхали... Найближчим часом у вас буде відповідна офіційна позиція, заява від Офісу президента, як тільки будуть якісь перші домовленості", - сказав парламентар.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 лютого, у Офісі президента України повідомили, що у результаті розмови президента України Володимира Зеленського з президентом Білорусі Олександром Лукашенком політики домовилися, що українська делегація зустрінеться з російською в районі річки Прип'ять.

"Олександр Лукашенко зателефонував Володимиру Зеленському. Політики домовилися, що українська делегація зустрінеться з російською без попередніх умов на українсько-білоруському кордоні, в районі річки Прип'ять", - мовиться у дописі в Telegram-каналі Офісу президента України.

При цьому, Лукашенко "взяв на себе відповідальність за те, що на час проїзду, переговорів та повернення української делегації всі літаки, гелікоптери та ракети, розміщені на білоруській території, залишаться на землі".