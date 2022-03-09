Якщо транспорт не буде надано добровільно, то його буде мобілізовано.

Голова Сумської обласної державної адміністрації - керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький закликав перевізників мати совість та допомогти людям евакуюватися з міста Суми.

Про це йдеться у його відеозверненні на сторінці у Facebook.

"Вчора, позавчора, всю ніч ми спільно з народними депутатами України... Вели переговори з Сумськими перевізниками, які здійснюють перевезення в межах міста Суми. На жаль, до цього моменту немає 100-відсоткового розуміння з усіма перевізниками, які здійснюють ці перевезення", - наголосив Живицький.

Він зауважив, що транспорт по місту Суми не ходить.

"Я дякую тим перевізникам, які надали транспорт, який вчора відвіз в двох колонах людей до міста Полтава. Зараз ці дві колони повертаються на Суми. Одна буде виїжджати близько 17-ї години, друга буде виїжджати близько 18-ї години. В одній колоні у нас буде 29 автобусів, в тій, яка буде виїжджати о 18-й годині, буде 20 автобусів", - розповів голова ОВА.

За його словами, наразі готові до виїзду з Сум вже 32 автобуси.

"Шановні перевізники, які здійснюють міжміські перевезення, які здійснюють внутрішні перевезення: будь ласка, надайте свій транспорт, водіїв. Якщо у вас немає водіїв, то ми знайдемо водіїв, у нас вже є зібрана база. Для того, щоб ми змогли людей евакуювати з міста Суми. Хто це не зробить добровільно, згідно закону ми мобілізуємо ваш транспорт. Що потім з ним буде далі - ніхто на зараз не знає", - закликав Живицький.

Він закликав надати транспорт добровільно, аби була змогла вивезти людей із Сум.

"Ви дуже багато років працювали за кошти містян. Настав час віддячити і зробити це добровільно. Ще раз повторюю: якщо це не буде зроблено добровільно, транспорт буде весь мобілізовано для того, щоб ми змогли організовано вивезти людей. Майте совість", - наголосив голова ОВА.