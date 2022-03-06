Персонал станції відмовився "їсти з руки агресора".

Персонал Чорнобильської АЕС, який наразі перебуває у заручних російських окупантів, попереджає про можливу спробу загарбників створити картинку для сюжетів російських ЗМІ із роздачею гуманітарної допомоги співробітникам станції.

Про це повідомив Юрій Марченко на своїй сторінці у Facebook.

"Це моє особисте повідомлення, отримав безпосередньо від персоналу ЧАЕС. У неділю 6 березня на захоплену станцію привезуть типу "гуманітарну допомогу" - їжу, цигарки - і будуть все це роздавати заручникам для створення картинки на ТВ. Хлопці вирішили нічого не брати у загарбників, але побоюються, що ті можуть перевдягнутися у форму, подібну до їхньої, яку можна знайти у шафах на санпропускнику у Семіходах", - йдеться у повідомленні.

Марченко підкреслив, що персонал станції відмовився "їсти з руки агресора задля збереження власної гідності".

"Журналісти, які бачитимуть новину про "гуманітарну акцію" росіян, знайте, що це фейк, а "вдячні українці" - це насправді заслані казачкі", - наголосив Марченко.

"Хлопці страх як не хочуть, що їх покажуть, наче вони зганьбилися", - додав він.

Нагадаємо, раніше мер Славутича Юрій Фомічев заявив, що на Чорнобильській АЕС є небезпека викиду радіоактивного пилу. Він також зазначив, що через Чорнобиль з’явився справжній коридор яким рухається військова техніка.

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