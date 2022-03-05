Вдень було відновлено постачання опалення та гарячої води до міста Енергодар.

Оперативний персонал Запорізької атомної електростанції контролює стан енергоблоків ЗАЕС та забезпечує їх експлуатацію.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Верховної Ради України щодо ситуації на Запорізькій АЕС станом на вечір 5 березня.

"У мережі знаходяться 2 енергоблоки, інші - у стані ремонту та вимушеного холодного зупинення. За інформацією керівництва Запорізької АЕС, персонал обходить територію проммайданчику та виробничих приміщень, з метою виявлення небезпечних предметів та пошкоджень конструкцій, систем та елементів АЕС", - повідомляє ВРУ.

Зазначається, що змін радіаційного стану в Запорізькій області не зафіксовано, радіаційний гамма фон знаходиться у межах нормальних показників.

Крім того повідомляється, що о 13:30 було відновлено постачання опалення та гарячої води до міста Енергодар.

"Персонал знаходиться під тиском окупантів та майже не має можливості міжзмінного відпочинку, що суттєво збільшує імовірність виникнення помилки під час роботи та може призвести до важких радіаційних наслідків", - наголошується у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, вночі 4 березня російські військові обстріляли майданчик Запорізької атомної електростанції, внаслідок чого виникла пожежа на території атомної станції.

Станом на 6:20 4 березня рятувальники пожежу ліквідували. Інформації про загиблих та травмованих немає.

Вранці того ж дня в Держатомрегулювання повідомили, що майданчик Запорізької АЕС захоплений військовослужбовцями Російської Федерації.

Також повідомляється, що енергоблоки не пошкоджені, змін радіаційного стану не зафіксовано.

Україна попросила МАГАТЕ звернутися до НАТО з вимогою закрити доступ до повітряного простору над її ядерними об'єктами та активізувати дії задля недопущення актів ядерного тероризму, яким і є факт захоплення військами РФ Чорнобильської АЕС та зони відчуження.

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