У Київській області знайшли останки пілота збитого російського літака.

Під селищем Бородянка Київської області, яке напередодні було зруйноване російськими окупантами, знайшли останки ворожого пілота.

Серед шматків одягу пілота літака країни-агресора вщент розірваний шолом і чоботи. На шоломі видно останні три літери "...нов".

Відповідними кадрами, відправленими з поліції Київської області, поділився радник глави МВС Антон Геращенко.

"Може бути "Іванов" або "Петров" був такий колись у мами. Можливо ця тварюка і кидала бомби на Бородянку, Ірпінь, Макарів. Тепер горіти йому в пеклі!",- написав Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні українські військові збили російський літак Су-30 над Ірпенем. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Facebook.