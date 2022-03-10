Відомо, що Захаров в 2016 році отримав орден від Путіна.

Під час ведення бойових дій в Броварського району Київської області зазнала значних втрат в особовому складі та техніці бальйонно-тактична група (БТГр) 6 танкового полку (Чебаркуль) 90 танкової дивізії Центрального військового округу. Зокрема, ліквідовано командира полку полковника А.Захарова.

Про це повідомляє прес-служба Збройних сил України.

"В результаті значних втрат БТГр 6 танкового полку разом з БТГр 239 танкового полку 90 танкової дивізії були змушені відступити та перейти до оборони", - говориться в повідомленні.

Відомо, що полковник Захаров в 2016 році, ще бувши майором, отримав орден від президента РФ Володимира Путіна.

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