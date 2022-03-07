За фактом злочину супротивника прокуратура відкрила провадження.

Під час мітингу у Новій Каховці окупанти вбили одну людину та поранили сімох, прокуратура відкрила провадження.

Як повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора, Херсонською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 6 березня в місті Нова Каховка на Херсонщині мирні мешканці зібралися на мітинг проти окупації регіону російськими військами.

"Попри те, що люди були неозброєні та не становили ніякої загрози, окупанти застосували до них зброю. В результаті одна людина загинула, ще семеро отримали поранення", - розповіли у прокуратурі.

Зазначається, що такі дії російських військових становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, а саме ст. 51, 52 Додаткового протоколу до Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року, які прямо забороняють напади на цивільне населення та цивільні об’єкти.

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо, війська Росії 24 лютого рано вранці увірвалися в Україну. Потім українська Верховна Рада підтримала запровадження в нашій країні воєнного стану.

Ворог обстрілював військові об'єкти, а потім використовував різне озброєння й авіацію проти мирних населених пунктів. Не раз були атаковані, зокрема, Київ, Харків, Маріуполь та Волноваха.

ЗМІ писали, що 24 лютого військові РФ під Новою Каховкою розстріляли цілу сім'ю – 56-річних Анну та Олега Федько, їхню невістку Ірину Федько та двох онуків: 6-річну Софію та півторамісячного Івана.

Пізніше мер Нової Каховки Володимир Коваленко підтвердив, що російські військові розстріляли авто з родиною.

Вас також можуть зацікавити новини: