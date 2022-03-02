Кількість пораненого мирного населення з кожним днем зростає.

У лікарнях Маріуполя зараз перебувають більше сотні місцевих жителів, постраждалих під час російських авіаударів на місто.

Про це заявив мер міста Вадим Бойченко під час відеозвернення до жителів, повідомляє прес-служба Маріупольської міськради.

"У місті з'явилося світло, відновився мобільний зв'язок, наскільки це можливо. Вночі ми пекли хліб і зробили його в три рази більше. 26 тонн хліба з'явилося в наших магазинах", - повідомив Бойченко.

Також, за його словами, в місті знову працюють комунальні служби.

"Але сьогодні вдень ми отримали ще один цинічний удар. Удар з бойових знарядь, градів і удар ракетами, які прилетіли до нас в житлові масиви. Знову обстріляний Лівий берег і, на жаль, був важкий обстріл Кіровського житлового масиву. На жаль, ми знову отримуємо погані вісті, кількість пораненого мирного населення з кожним днем зростає. Сьогодні в наших лікарнях 128 осіб. Наші лікарі вже навіть не йдуть додому. Вони борються за життя маріупольців. Лікарі теж наші герої", - підкреслив Бойченко.

Нагадаємо, сьогодні в результаті обстрілу російськими окупантами центру Маріуполя в Донецькій області, за попередніми даними, загинула одна людина, троє поранені.

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