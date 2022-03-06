Весь цей час вони переховувались на тимчасово окупованій території та уникали відповідальності.

Більшість особового складу розбитої під Миколаєвом ворожої колони - це колишні українські військові, які у 2014 році зрадили нашу державу та перейшли на бік Росії у Криму.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Як зазначається, відтоді СБУ поіменно визначила кожного зрадника і чекала нагоди, щоб покарати їх, оскільки вони переховувалися на тимчасово окупованій території.

"Тепер Путін допоміг СБУ притягнути винних до відповідальності - сам відправив зрадників на вірну смерть в Україну", - наголошується в повідомленні.

Крім того, СБУ захопила документи російських військових.

"У нас є таблиця позивних, номери мобільних телефонів, флеш-носії, SIM-картки та особисті документи російських загарбників. Список тих, на кого чекає правосуддя, поповнився. Докладаємо усіх зусиль, щоб усі вони були покарані", - зазначили у СБУ.

Раніше голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім розповів, що на Миколаївщині українські захисники відбили атаку російської армії та знищили три колони важкої техніки росіян. Багато ворожої техніки та боєкомплекту українські захисники забрали.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні розпочалася одинадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Російські війська деморалізовані та продовжують зазнавати значних втрат в озброєнні, техніці та особовому складі. З 24 лютого загальні бойові втрати окупаційних військ становлять понад 11 тис. осіб.

Окрім того, Україна створюватиме повноцінні табори для російських військовополонених, "тому що їх сотні", а фахівці Апарату РНБО розробили сайт "Окупант", який надає інформацію про військовополонених зі збройних сил РФ.

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