За словами Тищенка, українці готові люто захищати все, що стосується нашого народу, його історії та майбутнього.

На півночі Одеської області місцеві жителі виявили любителя "руського миру" і змусили публічно вибачитися за антиукраїнські коментарі в соціальній мережі.

Про це повідомив у Facebook мер міста Ананьїв Юрій Тищенко.

За його словами, житель регіону Іван Унтило в Facebook розмістив образливий коментар. Зокрема, він заявив, що захисники України не зможуть протистояти силам окупантів, і закликав "бандерівців вішатися".

"Будьте уважні у висловлюваннях, думках і поглядах на те, що стосується України і українців! Ми на чуже не замахуємося, але і свого не віддамо! Тому будемо люто захищати все, що стосується нашого народу, його історії та майбутнього... А хто не згоден - ми покажемо дорогу... До російського корабля...",- написав Тищенко.

Він також розмістив відео, на якому "коментатор" вибачився за образу захисників України.

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