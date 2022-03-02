Українці блокують ворожі колони / фото REUTERS
Жителі Старобільська Луганської області об'єдналися, щоб зупинити ворожу техніку і не пропустити її в центр.
Відео з місця події з'явилося в мережі. У кадрі видно, як мирні жителі вийшли на вулицю з прапорами і намагаються заблокувати цілу колону російських окупантів.
А ось самі загарбники зробили кілька пострілів у повітря, щоб розполохати населення.
Нагадаємо, сьогодні вранці російські окупанти обстріляли Харків. Після обстрілу центральної частини Харкова постраждали щонайменше 13 осіб. Аварійно-рятувальні роботи тривають.