Окупанти стріляли в повітря, щоб налякати населення.

Жителі Старобільська Луганської області об'єдналися, щоб зупинити ворожу техніку і не пропустити її в центр.

Відео з місця події з'явилося в мережі. У кадрі видно, як мирні жителі вийшли на вулицю з прапорами і намагаються заблокувати цілу колону російських окупантів.

А ось самі загарбники зробили кілька пострілів у повітря, щоб розполохати населення.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські окупанти обстріляли Харків. Після обстрілу центральної частини Харкова постраждали щонайменше 13 осіб. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

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