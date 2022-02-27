Передбачається, що білоруських спецназівців літаками перекинуть на Київський і Житомирський напрямки.

За інформацією ЗМІ, підрозділи білоруських сил спецоперацій готуються до повітряного десанту в Україну.

Про це свідчить інформація ZN.UA, отримана від дипломатичних джерел.

Таким чином, Білорусь фактично особовим складом починає вторгнення в нашу країну. Можливі локації: Київський та Житомирський напрямки.

Раніше в центрі оборонних стратегій повідомили, що існує дуже велика ймовірність того, що самопроголошений Уряд Республіки Білорусь (РБ) в найближчі години прийме рішення про участь Збройних сил РБ у війні, яку веде Російська Федерація проти України. Це означає задіяння всіх сил і засобів Збройних сил Білорусі проти наших сил оборони.

Нагадаємо, 24 лютого Російська Федерація вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти захоплюють не тільки військові частини, аеропорти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста. Війська РФ заходять в Україну з території Білорусі.