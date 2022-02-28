Він зазначив, що Європа закрила небо для всіх російських літаків, а глобальний бізнес відмовляється від будь-яких зв'язків з російськими компаніями.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що підтримка від нашої антивоєнної коаліції безумовна і безпрецедентна. Про це він сказав у своєму відеозверненні.

"Вчора я говорив з президентами Португалії, Литви, з Еммануелем Макроном — президентом Франції, з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Я особливо вдячний Анджею за нашу плідну роботу. Говорив з прем'єр-міністрами Бельгії, Іспанії та прем'єром Британії Борисом Джонсоном. Підтримка від нашої антивоєнної коаліції безумовна і безпрецедентна", — сказав Зеленський.

Він додав, що Європа закрила небо для всіх російських літаків, а глобальний бізнес відмовляється від будь-яких зв'язків з російськими компаніями.

"Подивимось, чим закінчиться цей тиждень для російської валюти, яким буде падіння рубля", — зазначив президент.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти захоплюють не тільки військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. За даними Washington Post, самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко здатний підтримати армію РФ в атаці на нашу державу вже сьогодні, 28 лютого.

Згідно зі свіжою інформацією від Генштабу України, темпи наступу армії агресора знизилися.

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