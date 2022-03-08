Сьогодні, 8 березня, російські окупанти почали атаку в напрямку гуманітарного коридору в Маріуполі, не випускаючи людей з міста.

Міністерство закордонних справ України закликає світову спільноту посилити тиск на Російську Федерацію через обстріли гуманітарних коридорів.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у Twitter.

"Режим припинення вогню порушено. Російські сили тепер обстрілюють гуманітарний коридор із Запоріжжя до Маріуполя. 8 вантажівок і 30 автобусів готові доставити гуманітарну допомогу в Маріуполь та евакуювати цивільних у Запоріжжя. Тиск на Росію має посилитися, аби змусити її виконувати власні зобов'язання", - наголосив Ніколенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 березня, російські окупанти почали атаку в напрямку гуманітарного коридору в Маріуполі, не випускаючи людей з міста.

За 12 днів війни в Україні противник поніс величезні бойові втрати. За цей час Збройні сили України ліквідували майже 12 тисяч окупантів.

Загалом, темп просування російських загарбників значно уповільнився, констатують у Генштабі ЗСУ.

Угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України здійснює успішне відбиття ракетно-авіаційних ударів та засобів повітряного нападу противника, протиповітряне прикриття критичних об’єктів України та угруповань військ.

Окупанти залякують населення північної частини тимчасово окупованої території АР Крим наступом Збройних Сил України. Крім того, ФСБ створює там оперативні групи для роботи з населенням, зокрема для виявлення спротиву.

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