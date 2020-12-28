План "Б" щодо врегулювання ситуації на Донбасі – це лише фігура мови, яка не передбачає наступних за ним планів.
Читайте такожНа сьогодні підстав вводити план "Б" щодо вирішення ситуації на Донбасі немає - АрестовичПро це заявив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в інтерв'ю ТСН.
За його словами, під час Паризького саміту в нормандському форматі були досягнуті певні домовленості, але через якийсь час стало зрозуміло, що Росія не планує або не поспішає їх виконувати.
"Ми залишилися оптимістами та рухалися в спробах це зробити: зустрічалися, обговорювали, сперечалися. Сьогодні у нас є розуміння, що не всі домовленості Паризького саміту реалізовані, хоча ми до них наблизилися", – сказав він.
Резніков вважає, що до того моменту, поки в України є можливість політико-дипломатичного шляху, по ньому потрібно йти, щоб зберегти життя кожного українця.
"А план "Б" - це фігура мови. Коли все, що ми робимо, більше неможливо робити, треба шукати інший варіант. І ми їх шукаємо", - пояснив він.
Війна на Донбасі: останні новини
- Мобілізують усіх: Зеленський розповів, що буде у разі повномасштабної війни з Росією
- В РНБО відреагували на слова Зеленського про масову мобілізацію у разі "великої війни" з Росією
- "Немає сенсу сидіти в д*пі": житель Донецька емоційно висловився про долю міста в окупації (відео)
- Україна направила ОБСЄ ноту через поранення окупантами бійця ЗСУ на Донбасі
- На Донбасі поранений український боєць
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram