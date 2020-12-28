За словами міністра, в України є розуміння того, що не всі домовленості Паризького саміту на цей час реалізовані.

План "Б" щодо врегулювання ситуації на Донбасі – це лише фігура мови, яка не передбачає наступних за ним планів.

Читайте такожНа сьогодні підстав вводити план "Б" щодо вирішення ситуації на Донбасі немає - АрестовичПро це заявив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в інтерв'ю ТСН.

За його словами, під час Паризького саміту в нормандському форматі були досягнуті певні домовленості, але через якийсь час стало зрозуміло, що Росія не планує або не поспішає їх виконувати.

"Ми залишилися оптимістами та рухалися в спробах це зробити: зустрічалися, обговорювали, сперечалися. Сьогодні у нас є розуміння, що не всі домовленості Паризького саміту реалізовані, хоча ми до них наблизилися", – сказав він.

Резніков вважає, що до того моменту, поки в України є можливість політико-дипломатичного шляху, по ньому потрібно йти, щоб зберегти життя кожного українця.

"А план "Б" - це фігура мови. Коли все, що ми робимо, більше неможливо робити, треба шукати інший варіант. І ми їх шукаємо", - пояснив він.

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Автор: УНІАН