Кравчук, зокрема, наголосив, що «масштабних військових дій на Донбасі немає».

Голова української делегації у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Леонід Кравчук роз’яснив, як окупанти будуть відповідати за вбивства українських військових та порушення тиші.

Про це він розповів в інтерв’ю Настоящему времени.

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Кравчук, зокрема, наголосив, що «масштабних військових дій на Донбасі немає», а всі прорахунки делегації, «порушення з боку української сторони караються українськими Збройними силами».

Кравчук стверджує, що бойовиків так само повинне карати їхнє керівництво

«Ті, які прибульці, різні найманці, вони роззброюються і виводяться з України. Якщо вони злочинці, якщо вони вбивали, ґвалтували, грабували, здійснювали воєнні злочини, злочини проти людяності, вони повинні нести покарання. Ті, які просто брали участь у військових діях, повинні бути виведені з території – якщо вони прибульці, найманці. А ті, які місцеві, просто здають рушниці. Невинні працюють, включаються в життя, йде нормальний процес», – заявив Кравчук.

Український план щодо Донбасу: 5 головних пунктів

5 листопада українська делегація у ТКГ оприлюднила 5 головних пунктів нового Плану дій щодо Донбасу: виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань та найманців з території України на початку 2021 року; скасування владою РФ низки рішень і документів, які є прямим втручанням в життя ОРДЛО, наприклад, про спрощений порядок надання жителям цих територій російського громадянства; відновлення контролю над відповідною ділянкою російсько-українського кордону за допомогою Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ; збільшення чисельності місії СММ ОБСЄ у чотири рази (на 1,5 тис. осіб); лише за виконання перших чотирьох умов – підготовка та проведення на території ОРДЛО виборів (за допомогою ОБСЄ).

10 листопада учасники підгрупи з політичних питань Тристоронньої контактної групи взяли за основу запропонований українською стороною План дій щодо Донбасу.

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Автор: Яна Ставська