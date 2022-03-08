Жителі міста "порадували" окупантів.

Сьогодні, 8 березня, жителі Херсона вийшли на вулиці і помітили колону російської техніки. При цьому вони не розгубилися і вирішили привітати окупантів зі святом 8 березня, яке присвячене жінкам.

Так, жителі міста подарували російським військовим по дві гвоздики з чорною стрічкою. Цей момент потрапив на відео, яке пізніше поширилося мережею.

Нагадаємо, раніше українські прикордонники висміяли чоловіків, які намагалися втекти за кордон. На честь 8 березня вони подарували їм тюльпани.

Вас також можуть зацікавити новини: