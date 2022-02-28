Одну з ракет збили, другу поки не знайшли, а третя влучила в Софіївську Борщагівку.

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович розповів про сьогоднішні повітряні нальоти ворога, по Києву було випущено три ракети.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.

"Відбувся повітряний наліт. Ракетні удари були здійснені знову по території України, по Києву три ракети: одна - невідомо, де; одну збили, одна потрапила в Софіївську Борщагівку. Дані з'ясовуються", - зазначив Арестович.

Крім того, наголосив він, були повітряні удари по аеродрому Житомира.

"По Запоріжжю зараз, кажуть. Повітряна тривога лунає в багатьох містах. Але треба зрозуміти, що повітряна тривога не завжди означає, що ракети або літаки прямують безпосередньо на наше місто. Просто по факту взльоту, як ми бачимо, вона оголошується повсюду, тому що не зрозуміло, куди летять ракети, і громадянам потрібно заховатися", - сказав радник голови ОП.