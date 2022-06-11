Росія просуває позицію необхідності проведення перемовин саме зараз, бо зібрала всі свої ресурси на сході України.

Варто забути про "денацифікацію", адже реальними цілями РФ є захоплення українських територій та масові вбивства українців.

Про це стверджує радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у твіттер.

"Забудьте про "денацифікацію". Реальні цілі Росії в цій війні: захоплення українських територій; знищення промислового потенціалу та інфраструктури; крадіжка продовольства та металу; масові вбивства; міграційна криза. То про що домовлятися з тим, хто прийшов тебе вбити?", - пише радник керівника Офісу президента.

Він також опублікував фото одного з масових поховань українців поблизу Маріуполя, де замість імен на табличках записані порядкові номери, як у нацистських концтаборах.

Раніше Подоляк заявив, що Україна та Росія, безумовно, сядуть за стіл перемовин, але не сьогодні та не на умовах РФ.

Росія просуває позицію необхідності проведення перемовин саме зараз, бо зібрала всі свої ресурси на сході України, де нині відбуваються дуже інтенсивні бойові дії.

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