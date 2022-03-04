У Міноборони РФ поки що не розуміють, що в Україні не йде лінійна війна.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що у будь-якому місті країни, де є росіяни, є українці, які будуть знищувати техніку і живу силу противника.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Львові.

За словами Подоляка, є населені пункти, які російські війська оточили та ізолювали, але це не означає, що росіяни контролюють ці території.

"Там є наші люди, наші хлопці, які знищують техніку та живу силу противника. Війна йде навіть там, де вони тотально, як вони думають, контролюють, у Луганські області в тому числі", - зазначив він.

Радник керівника ОП підкреслив, що у Міноборони РФ поки що не розуміють, що в Україні не йде лінійна війна.

"Тобто українці скрізь. У будь-якому місці, де знаходяться сьогодні росіяни, є українці, які будуть знищувати техніку і живу силу противника", - наголосив він.

Почалася дев’ята доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню.

Основні зусилля окупантів зосереджено на оточенні Києва та послабленні спротиву в заблокованих населених пунктах.

Противник вичерпав основну частину оперативних резервів та почав підготовку до перекидання додаткових сил і засобів з Південного та Східного військових округів РФ. Другі ешелони та більша частина оперативних резервів угруповань окупантів введено в операцію.

Загальні бойові втрати у лавах російських окупантів в Україні з 24 лютого орієнтовно складають 9166 осіб. Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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