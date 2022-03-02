Є певні сигнали про це, які зараз перевіряються.

Україна поки що не має даних щодо участі військових Республіки Білорусь у російському вторгненні.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович під час брифінгу.

"Поки офіційних даних немає, що білоруська армія бере участь у бойових діях проти України. Є сигнали, які зараз перевіряються. Але рівень цих сигналів не достатній для того, щоб говорити, що білоруси вже беруть участь у боях проти Збройних сил України", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше Міністерство оборони України попередило про ймовірну підтримку білоруською армією російських загарбників у досягненні цілей російських окупантів.

Росія вторглася на територію України близько 5:00 ранку 24 лютого. Путін назвав війну з суверенною державою "військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну. Дії Москви засудив фактично весь світ.

Відтоді російська армія понесла багато втрат. За оновленими даними українського Міноборони, станом на 2 березня, втрати окупантів становлять понад 5 840 осіб. Також серед втрат до 211 танків, 862 одиниць бойових броньованих машин.

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