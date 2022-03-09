Окупант поговорив телефоном з дівчиною, яка розповіла йому про введені проти РФ санкції і як важко їм стало там жити.

Українські спецслужби перехопили ще одну розмову російського окупанта, який обговорював з дівчиною введені проти РФ санкції.

Дівчина розповіла йому, що тільки ледачий не ввів санкції проти РФ: "поки ви, мабуть, всіх не передовбаєти, всіх під себе не підімнете, не заспокояться (влада РФ, - УНІАН). Санкції проти РФ тільки ледачий не застосував. Один Китай - дружбани. Цінник на продукти злітає, просто космос. Цукор по 90 рублів за кілограм і то не скрізь. М'ясо - взагалі капець. Фірми якісь закриваються - це кошмар. Скоро будемо користуватися туалетним папером не з EVA, а з картонно-руберойдового заводу".

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