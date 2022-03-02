В Україні вже сьомий день триває війна.

З 24 лютого міста України находяться під загрозою. Саме в цей день російські окупанти вторглися в нашу країну та влаштували тут справжній колапс.

Нині поліція Київщини допомагає жителям подолати наслідки ракетного обстрілу.

Сьогодні, 2 березня, українська авіація розбила ворожу техніку, що рухалась у напрямку Русанова. Нагадаємо, що 1 березня в Русанові, що на Броварщині, ворожий снаряд потрапив у приватний будинок.

На Бучанщині ситуація залишається складною. Потужного удару завдали сьогодні по Ірпеню. Поліцейські допомагають жителям подолати наслідки ракетного обстрілу.

Ворог завдав декілька авіаударів по Бородянці та Макарову. У Бучі продовжуються обстріли. Населення в укриттях. У Вишневому та Софіївській Борщагівці ситуація контрольована.

На Вишгородщині ситуація неспокійна. Зранку був удар по блокпостах між Демидовом та Лютіжем.

На Бориспільщині правоохоронці збирають інформацію про осіб, які рухаються в напрямку Броварів чи Борисполя. Вночі відбувся обстріл блокпоста. Регулярно працює зенітна артилерія військової частини.

На Обухівщині та Фастівщині ситуація контрольована. Однак, у Василькові діють диверсійні групи, які вчиняють спроби атак на аеродром.

"Поліція продовжує допомагати громадянам, реагувати на екстрені виклики. Закликаємо громадян неухильно дотримуватись вимог правоохоронців та ховатися в бомбосховища на час авіаобстрілів. Бережіть себе", - кажуть в прес-службі Нацполіції.

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