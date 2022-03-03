В Київській області ситуація залишається напруженою.

На Київщині Поліська, Димерська, Іванківська громади на межі гуманітарної катастрофи.

Про це йдеться у повідомленні голови Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба щодо оперативної ситуації в області.

"Вишгородський район. Ситуація напружена, але контрольована. Північ району окупований ворогом. Поліська, Димерська, Іванківська громади на межі гуманітарної катастрофи. Ворог постійно перегруповує сили на даній ділянці. До району надсилаємо гуманітарну медичну та продуктову допомогу. Вирішується питання доставлення гуманітарки до окупованих громад", - повідомив Кулеба.

За його словами, в цілому в Київській області ситуація залишається напруженою.

У Бучанському районі ворог продовжує обстрілювати жилі масиви Ірпеня, Гостомеля. У Бородянці внаслідок обстрілів та авіаударів є великі руйнування житлового сектору та пошкоджено інфраструктуру. Є інформація про формування нових колон загарбника.

У Бориспільському, Фастівському, Білоцерківському районах усі територіальні громади під нашим контролем. Триває боротьба з диверсантами окупанта. У Фастівському районі у зв’язку з можливим наступом окупантів готується евакуація мешканців з деяких населених пунктів Боярської територіальної громади.

Броварський район уся територія перебуває під контролем Броварської районної військової адміністрації. Зафіксовано пересування ворожої техніки на півночі Баришівської та на південному сході Калитянської громад. У с. Русанів, Великодимерської громади, відсутні електро- та газопостачання, зв'язок, є руйнування біля 20-ти приватних житлових будинків. Пропрацьовується план евакуації цивільного населення.

У Обухівському районі ситуація контрольована, тривають відновлювальні роботи та надання необхідної допомоги населенню.

Кулеба зазначив, що найбільш небезпечними напрямками залишаються Житомирська траса, Буча – Ірпінь – Гостомель, а також північ Вишгородського району

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Сухопутні війська ЗСУ повідомили, що українські військові підняли національний прапор над містом Буча.

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