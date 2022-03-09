Один з полонених заявив, що не підтримує Володимира Путіна.

Сьогодні, 9 березня, в Одесі відбулася прес-конференція з російськими окупантами, які потрапили в полон українських військових.

Так, 21-річний Роман Родіонов заявив, що не підтримує президента РФ Володимира Путіна. За його словами, те, що Путін наказав зробити російській армії - це жахливо і страшно.

"Я повністю засуджую військові дії Російської Федерації. Мені докорінно не подобається те, що російські війська роблять на території України. Я сподіваюся, що ця війна скоро закінчиться, що російські війська складуть зброю і підуть з української землі. Я не підтримую нашого президента. Те, що він зробив, те, що він наказав робити російській армії - це жахливо і страшно. На цій війні померли вже багато і російських солдатів, і українських, і мирних громадян. Я сподіваюся, це скоро припиниться. Я розумію, що ми прийшли сюди як загарбники. Я повністю визнаю свою провину, і більше ні за що не ступлю на українську землю зі зброєю", - сказав Родіонов.

Вас також можуть зацікавити новини: