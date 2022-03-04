Росіяни зазнають величезних втрат внаслідок агресії в Україні / REUTERS

Загальні бойові втрати у лавах російських окупантів в Україні з 24 лютого орієнтовно складають 9166 осіб.

Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України.

Статистика щодо втрат ворога виглядає наступним чином:

  • танків ‒ 251 одиниця;
  • бойових броньованих машин ‒ 939 одиниць;
  • артилерійських систем –105 одиниць;
  • РСЗВ - 50 одиниць;
  • засоби ППО - 18 одиниць;
  • літаків – 33 одиниць (уточнюється);
  • гелікоптерів – 37 одиниць;
  • автомобільної техніки - 404 одиниці;
  • легкі швидкісні катери - 2 одиниці;
  • цистерн з ППМ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - зазначили в Генштабі.

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