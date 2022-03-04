У Генштабі оприлюднили нові дані про втрати ворога.

Загальні бойові втрати у лавах російських окупантів в Україні з 24 лютого орієнтовно складають 9166 осіб.

Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України.

Статистика щодо втрат ворога виглядає наступним чином:

танків ‒ 251 одиниця;

бойових броньованих машин ‒ 939 одиниць;

артилерійських систем –105 одиниць;

РСЗВ - 50 одиниць;

засоби ППО - 18 одиниць;

літаків – 33 одиниць (уточнюється);

гелікоптерів – 37 одиниць;

автомобільної техніки - 404 одиниці;

легкі швидкісні катери - 2 одиниці;

цистерн з ППМ - 60;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - зазначили в Генштабі.

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