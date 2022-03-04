Росіяни зазнають величезних втрат внаслідок агресії в Україні / REUTERS
Загальні бойові втрати у лавах російських окупантів в Україні з 24 лютого орієнтовно складають 9166 осіб.
Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України.
Статистика щодо втрат ворога виглядає наступним чином:
- танків ‒ 251 одиниця;
- бойових броньованих машин ‒ 939 одиниць;
- артилерійських систем –105 одиниць;
- РСЗВ - 50 одиниць;
- засоби ППО - 18 одиниць;
- літаків – 33 одиниць (уточнюється);
- гелікоптерів – 37 одиниць;
- автомобільної техніки - 404 одиниці;
- легкі швидкісні катери - 2 одиниці;
- цистерн з ППМ - 60;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - зазначили в Генштабі.