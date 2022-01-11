Вторгнення Росії в Україну стане "вироком для НАТО", вважає голова ОПУ.

Голова офісу президента Андрій Єрмак упевнений, що Україна готова відбивати напад Росії краще, ніж 8 років тому.

Таку думку він висловив в інтерв'ю британському телеканалу Channel 4 News.

Читайте такожТретина опитаних українців готові захищати свої міста і села зі зброєю у разі вторгнення РосіїНа питання про те, чи підготовлена Україна до можливого нового вторгнення Росії краще, ніж у 2014 році, Єрмак відповів:

"Так, звичайно. Перш за все, я абсолютно впевнений, що понад 90% нашого населення будуть тут і захищатимуть нашу країну".

Також глава ОПУ наголосив, що новий напад стане найбільшою поразкою західних партнерів України.

"Перемога України, залагодження українського кейсу буде однією з найбільших перемог усіх наших партнерів. Водночас деякі проблеми і продовження війни в Україні або ескалація ситуації будуть однією з найбільших поразок наших країн-партнерів", – сказав Єрмак.

"Якщо це (нове вторгнення Росії - УНІАН) трапиться, це буде вироком для НАТО і великою проблемою, тому що всі західні країни матимуть пояснювати своїм громадянам, чому вони вели переговори так довго, а це сталося", – додав він.

Голова президентського офісу нагадав, що вступ до НАТО - мета, прописана в Конституції України.

"І якщо хтось із членів НАТО проти цього, будь ласка, повідомте про це належним чином, чесно і дружньо до нас", - сказав він.

Коментуючи стурбованість росіян з приводу можливого розміщення озброєння НАТО в Україні, Єрмак зазначив:

"Давайте почнемо про це говорити, але після зупинки війни в Україні".

Загроза повномасштабного нападу Росії

З листопада 2021 року міжнародна спільнота занепокоєна тривожними переміщеннями російських військ вздовж кордону України, що схоже на підготовку до повномасштабного наступу на країну.

За оцінками західних розвідданих, Путін може залучити до нападу на Україну 100 тисяч військових, а саме вторгнення може відбутися вже взимку 2022 року.

У зв’язку з ризиком ескалації на російсько-українському прикордонні президент США Джо Байден неодноразово спілкувався з російським главою Володимиром Путіним, проте це не допомогло зменшенню градусу напруги.

На тлі загрози чергового нападу Путін висунув вимоги щодо невступу України в НАТО, які Кремль назвав "гарантіями безпеки". Росія стверджує, що війська Альянсу в Східній Європі нібито загрожують її нацбезпеці.

З цього приводу 9 січня у Женеві відбулась зустріч представників США й Росії зі стратегічної стабільності. Дипломати обох країн розмовляли понад сім годин. Проте Вашингтон досі не знає, чи планує РФ прибирати свої війська.

За даними NYT 8 січня, російські війська оточують Україну з трьох сторін, зокрема у місцях легкої досяжності Києва.

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