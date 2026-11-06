'Тиша' в Олешках: РФ завезла понад тисячу військових на лівобережжя Херсонщини, - ЗМІ

Також окупанти завезли обладнання та боєприпаси до місцевої лікарні, розраховуючи, що ЗСУ не атакуватимуть будівлю.

Російська армія скористалася режимом припинення вогню під час гуманітарної місії в окупованих Олешках і перекинула на лівобережжя Херсонщини понад тисячу військових. Українські захисники не виключають, що противник може готуватися до наступу на Херсон, однак запевняють, що готові відбивати його спроби просування. Про це повідомили редакції проєкту "Крим.Реалії" у 34-й окремій бригаді морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ.

За словами начальника відділення безпілотних систем 34-ї бригади Ярослава Мороза, під час режиму тиші росіяни змогли накопичити сили на позиціях, з яких українські військові відтісняли їх протягом останніх шести місяців. У результаті противник фактично наблизився до лінії зіткнення на 20 кілометрів.

До припинення вогню ситуація на лівобережжі Херсонщини була іншою. ЗСУ розширили зону ураження, відтіснили російські підрозділи та перерізали їхні логістичні маршрути.

Відео дня

Водночас масованих спроб штурму морські піхотинці поки не фіксують. За словами Мороза, наразі йдеться лише про поодинокі переміщення російських військових.

Ярослав Мороз розповів, що росіяни прибували на окуповану територію автомобілями. Українські військові відстежували їхні переміщення, зокрема й виїзд транспорту після завершення перекидання особового складу.

"Вони приїхали просто на машинах, як це було у 2022 році, а потім, коли машини виїжджали, то ми відслідковували це все, і виїхало набагато менше машин, виїхало набагато менше особового складу. Масованих штурмових спроб ще не було, були поодинокі переміщення. Всі ці поодинокі переміщення були припинені, а особовий склад ліквідований. Масованих штурмових дій на даний час немає. Але, ми до них готові", – зазначив військовий.

Росіяни завезли обладнання та боєприпаси до лікарні в Олешках

Окрім особового складу, російські військові доправили до Олешківської лікарні значну кількість обладнання та боєприпасів. За словами Мороза, окупанти розуміли, що українські захисники не атакуватимуть цю будівлю, оскільки там лікуються місцеві жителі.

34-та окрема бригада морської піхоти тримає оборону Херсона, а також утримує позиції на лівобережжі Херсонщини та островах.

Режим тиші діяв на час гуманітарної місії в Олешках

Наприкінці жовтня на Херсонщині протягом кількох днів діяв режим припинення вогню. Його запровадили на час гуманітарної місії в окупованих Олешках.

За результатами операції кількасот людей, які залишалися заблокованими в напівзруйнованому місті, змогли виїхати на підконтрольну українському уряду територію. Саме під час цього періоду Росія перекинула на окуповану частину Херсонщини понад тисячу військових.

Вас також можуть зацікавити новини: