Скоро в нашій армії буде ще більше професійних бійців.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Україні сформовано Інтернаціональний легіон. До нього увійшли добровольці з різних країн, які вирішили допомогти обороняти нашу державу від путінських терористів. Серед цих бійців є багато ветеранів і досвідчених воїнів. Українці теж брали участь у боях за кордоном. Наші співвітчизники виконували бойові завдання в миротворчих місіях в різних частинах планети. Але тепер вони повернуться додому боронити рідну землю.

Президент Володимир Зеленський вирішив відкликати українських миротворців. Голова держави вже підписав відповідний указ, фото якого опублікував заступник керівника Офісу президента України Андрій Сибіга на Facebook.

У документі сказано: "У зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України, з метою захисту суверенітету і територіальної цілісності держави, відповідно до статті 7 Закону України "Про участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки", постановляю: відкликати національний контингент і національний персонал, які беруть участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, до України з метою їхньої участі в захисті суверенітету і територіальної цілісності держави".

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

Вас також можуть зацікавити новини: