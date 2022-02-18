Водночас спостерігачі нарікають, що зіштовхуються з низкою проблем.

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ в Україні продовжує свою роботу, попри відкликання спостерігачів з деяких країн. На тлі загострення напруженості на Донбасі СММ вирішує кілька завдань.

Про це повідомив головний спостерігач СММ ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік.

"СММ продовжує виконувати свої основні завдання, попри проблеми, викликані відкликанням членів міжнародної місії деякими державами-учасниками", - заявив Чевік.

Він також зауважив, що спостерігачі СММ зіштовхуються з низкою проблем, зокрема щодо пересування на Донбасі, вплив пандемії та нинішнє зростання напруженості. Це значно заважає виконувати покладені на них функції.

Загострення на Донбасі: що відомо

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу, 17 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил окупанти 60 разів порушили режим тиші.

В результаті обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення, ще один-бойове травмування, а також поранені дві цивільні особи.

Крім того, під час обстрілу Станиці Луганської було пошкоджено будівлю дитячого садка, лінії електропередач, газопровід і зруйновано два приватних будинки. Троє працівників дошкільного навчального закладу отримали контузії.

Також збройні формування РФ обстріляли з артилерійських систем населений пункт Врубівка, пошкодили будівлю місцевої загальноосвітньої школи газопровід і приватний будинок.

Після обстрілів школи і садка окупаційні та російські ЗМІ почали поширювати повідомлення про те, що населені пункти були обстріляні з українського боку.

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