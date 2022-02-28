Ворог завершив перегрупування та намагається продовжити наступ на напрямку Чернігів - Київ.

У Генеральному штабі Збройних сил України наголошують, що попри значні втрати, ворог не відмовляється від своєї основної мети - отримання контролю над Києвом.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

"Попри значні втрати та зниження темпів наступу на окремих напрямках, ворог не відмовляється від своєї основної мети - отримання контролю над Києвом. Силами оборони столиці вжито заходів із протидії ворогу", - наголошується у дописі.

Зазначається, що на Поліссі противник має значні втрати та намагається їх поповнити шляхом використання Повітряно-десантних військ Росії.

На Сіверському напрямку ворог завершив перегрупування та намагається продовжити наступ на напрямку Чернігів - Київ. Три батальйонні тактичні групи в районах Хомутовка, Глухів та Батурин зупинені.

Мотострілецький підрозділ 14 Армійського корпусу Північного флоту на рубежі Суми - Охтирка - Полтава зазнав значних втрат та втратив наступальний потенціал.

На Слобожанському напрямку противник зупинений.

У Донецькому операційному районі противник силами 1 та 2 АК за артилерійської підтримки збройних сил Росії намагається вести наступальні дії.

"Мета загарбника щодо виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей не досягнута", - йдеться у повідомленні.

На Таврійському напрямку противник після перегрупування намагається організувати наступ на Миколаїв та не полишає спроб висадки морського десанту в районі Маріуполя. Збройні сили України ведуть оборону рубежів.

"Угруповання різнорідних сил ВМС продовжує ведення бойових дій в південно-західній частині акваторії Чорного моря. Здійснює оборону пунктів базування та портів Одеса, Південний, Очаків, Чорноморськ з морського напрямку", - мовиться у дописі.

Угруповання Повітряних Сил ЗС України здійснює прикриття з повітря частин та підрозділів оперативних угруповань військ по всій території України