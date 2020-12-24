Українська сторона СЦКК направила відповідну ноту до СММ ОБСЄ.

В районі Шумів в результаті обстрілу окупантами поранено українського військовослужбовця.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі.

"Сьогодні 24 грудня близько 16:00 внаслідок обстрілу з боку противника в районі населеного пункту Шуми дістав поранення військовослужбовець ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пораненому військовому надано медичну допомогу, його стан стабільний.

Українською стороною СЦКК було задіяно координаційний механізм: введено «режим тиші», висунуто вимогу щодо припинення вогню, підготовлено та направлено ноту до СММ ОБСЄ.

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Автор: Антоніна Доломанжи