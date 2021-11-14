Внаслідок обстрілу пошкоджено 9 будинків, три з яких повністю зруйновані.

Після нічного обстрілу бойовиками російсько-окупаційних військ села в Покровському районі Донецькій області поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років, повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

"Встановлено, що о 1:30 село Невельське зазнало обстрілу з боку незаконних збройних формувань. Снаряди влучили в будинки, розташовані по вулиці Молодіжна. В результаті обстрілу пошкоджено 9 будинків, три з яких повністю зруйновані", - йдеться в повідомленні.

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На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції Авдіївки, яка задокументувала наслідки нічного обстрілу.

Обстеження селища спеціальною комісією Очеретинської ВЦА проводиться для уточнення інформації про пошкодження та надання допомоги місцевим мешканцям.

Як повідомляв УНІАН, щонайменше чотири приватні будинки пошкоджені в результаті обстрілу російсько-терористичними угрупуваннями селища Невельське Покровського району Донецької області. Два з них – знищені повністю. Під час обстрілу в одному зі зруйнованих будинків під завалами опинилися люди – 65-річний чоловік та 63-річна жінка.

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Автор: Лариса Бекета