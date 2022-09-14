Російські посадовці хотіли відвернути увагу України від контрнаступу, який стратегічно планувався впродовж місяців, і припинити його.

Російські посадовці просили про переговори на тлі контрнаступу ЗСУ, але Україна піде на переговори лише після деокупації українських територій

Про це віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина сказала в ефірі телеканалу France 24.

Зокрема, вона розповіла, що зі сторони різноманітних груп посадовців РФ були публічні і непублічні спроби налагодити контакт з українською владою. Водночас, Україна тепер має більше важелів для проведення переговорів і говоритиме лише тоді, коли досягне своїх військових цілей.

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"Зрозуміло, що Україна ніколи не відсторонювалася від переговорів, але беручи до уваги тяжкість злочинів, які скоює Росія на нашій землі, які стають усе більш серйознішими щомісяця... Важіль для переговорів (з боку РФ - УНІАН) вже не той, який був у лютому. Тож абсолютно необхідно, аби ми використали цей імпульс для великої деокупації нашої території, і потім ми, звичайно, будемо готові до переговорів, які не ґрунтуватимуться на російських ультиматумах, а на тому, що дозволить припинити війну, але й також уникнути наступної війни на нашій землі, коли Росія буде здатна відновити резерви", - заявила Стефанішина.

Вона сказала, що російські посадовці хотіли відвернути увагу України від контрнаступу, який стратегічно планувався впродовж місяців, і припинити його.

"Це не той сценарій, у який ми будемо грати", - сказала Стефанішина.

Як повідомляв УНІАН, з початку вересня українські захисники звільнили від окупантів 6 тис. кв. км території України.

Зокрема, лінія фронту на півдні просунулася на 12 кілометрів, звільнено понад 500 квадратних кілометрів.

Крім того, на Харківщині деокуповано більш ніж 40 населених пунктів, на окремих ділянках фронту українські захисники вийшли до державного кордону з РФ.

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