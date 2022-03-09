Окупанти визнали, що прийшли з війною проти мирного населення.

Російські військові, захоплені в полон в Україні, заявили, що після повернення на батьківщину підуть проти Путіна.

Про це йшлося під час їхньої сьогоднішньої прес-конференції, передає "РБК-Україна".

Один з полонених Володимир Рассказов закликав Путіна перестати впливати на Україну своїм терористичним актом.

"Коли ми повернемося, ми встанемо проти нього", - заявив він.

"Коли я приїду додому, піду проти своєї влади, проти Путіна... Те що він зробив з українським народом", - сказав інший полонений, Олександр Яковчук.

Також один з полонених звернувся до решти військових, громадян РФ із закликом кидати зброю, залишати дислокації, тому що тут мирне населення, яке не хоче війни.

Як повідомляється, багато хто з цих військовополонених - бійці 15-ї окремої мотострілецької Олександрійської бригади Збройних сил Росії. Бригада брала участь у захопленні Криму в 2014 році й окупації окремих районів Луганської області, а також у злочинній операції в Сирії.

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