Філігранна робота наших військових.

Збройні сили України вже шістнадцяту добу доблесно відбиваються від російсько-нацистських окупантів. Наші солдати винищують путінських терористів в небі і на землі. Нещодавно Оперативне командування "Північ" повідомило про збитий Су-34 захисниками Чернігова. А зараз новою перемогою українських солдатів поділився головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він показав, наскільки влучно працюють наші Повітряні сили.

"Кілька хвилин тому знищено ворожий пункт управління на Київському напрямку. Працюють наші Повітряні сили", — написав Головнокомандувач на своїй офіційній сторінці на Facebook.

До публікації Залужний прикріпив короткий ролик. На відео можна помітити скупчення з декількох одиниць техніки. Через кілька секунд в головну з них прилетів снаряд. Точкове попадання добре простежується на викладених кадрах.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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