Рятувальникам вдалося врятувати життя 150 осіб.

В ході ліквідації пожеж, що виникли внаслідок російських обстрілів, за час війни загинули 10 українських рятувальників.

Про це повідомили в ДСНС.

При пожежах рятувальникам вдалося врятувати життя понад 150 осіб, ліквідовано понад 400 пожеж, евакуювали понад 500 осіб.

Піротехніки знешкодили 416 вибухонебезпечних предметів.

Разом з тим при виконанні завдань загинули 10 рятувальників і 13 отримали травми.

Також ДСНС повідомила, що Польща надала Україні 7 одиниць сучасної пожежно-рятувальної техніки.

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