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В ході ліквідації пожеж, що виникли внаслідок російських обстрілів, за час війни загинули 10 українських рятувальників.
Про це повідомили в ДСНС.
При пожежах рятувальникам вдалося врятувати життя понад 150 осіб, ліквідовано понад 400 пожеж, евакуювали понад 500 осіб.
Піротехніки знешкодили 416 вибухонебезпечних предметів.
Разом з тим при виконанні завдань загинули 10 рятувальників і 13 отримали травми.
Також ДСНС повідомила, що Польща надала Україні 7 одиниць сучасної пожежно-рятувальної техніки.