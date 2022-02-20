З боку Росії проявляються зусилля впливати на політичний устрій і пристрій безпеки в Європі, впевнений очільник чеського уряду.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала звернувся до громадян через російську ескалацію навколо України. Він вважає, що повномасштабне вторгнення стане проблемою для самої Чехії.

Про це йдеться у відеозверненні прем'єр-міністра Чехії.

Зокрема, Фіала згадав про трагічні епізоди чеської історії — Мюнхенську змову 1938 року, Ялтинську конференцію в 1945 році, введення радянських танків в 1968 році для придушення "Празької весни".

"Зі сторони Росії повторно проявляються зусилля впливати на політичний устрій і пристрій безпеки в Європі — головне ці зусилля з'являються в її східній частині та в Центральній Європі, а значить і в Чехії. Ми не можемо не бачити в цьому прагнення знову зробити з нашої країни слабку і розділену країну, на яку буде якось впливати Росія", — заявив Фіала.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу, 19 лютого, підтримувані Росією бойовики здійснили 136 обстрілів на Донбасі. З них 116 - із застосуванням забороненої мінськими угодами зброї.

Двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення несумісні з життям. Четверо військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості, один військовослужбовець отримав бойове травмування.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний офіційно заявив, що російські кадрові військові та спецслужби готують терористичні акти на окупованих територіях Донбасу, щоб ввести в Україну Збройні сили РФ під виглядом "миротворців".

Державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що Росія планує вторгнення в Україну найближчим часом.

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