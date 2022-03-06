Орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагороджуються голови Харківської, Миколаївської, Донецької, Луганської, Чернігівської та Сумської ОДА.

Президент України Володимир Зеленський нагородив орденами голів обласних адміністрацій та мерів міст, які найбільше відзначилися в ці дні в обороні своїх громад.

Про це він заявив у своєму відеозверненні.

"Сьогодні я ухвалив рішення: нагородив орденами голів обласних адміністрацій та мерів міст, які найбільше відзначилися в ці дні в обороні своїх громад", - сказав президент.

Так, за його словами, орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагороджуються голови Харківської ОДА Олег Синєгубов, Миколаївської ОДА Віталій Кім, Донецької ОДА Павло Кириленко, Луганської ОДА Сергій Гайдай, Чернігівської ОДА Сергій Чаус, Сумської ОДА Дмитро Живицький.

Також Орденом мужності президент нагородив мерів: Харкова - Ігоря Терехова, Миколаєва - Олександра Сенкевича, Чернігова - Владислава Атрошенка, Сум - Олександра Лисенка, Херсона - Ігоря Колихаєва, Мелітополя - Івана Федорова, Нової Каховки - Володимира Коваленка.

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