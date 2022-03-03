Президент наголосив, що моральний стан російських військових постійно погіршується.

Президент України Володимир Зеленський про російських військових в Україні: Це не воїни наддержави, це розгублені діти, яких використали.

Про це він повідомив у своєму відеозверненні.

"Незважаючи на те, що окупантів у десятки разів більше, їхній моральний стан постійно погіршується. Все більше окупантів тікають назад у Росію від нас, від вас, від усіх, хто виганяє ворога... усім, що стріляє. Але українці б'ють ворога і без зброї", - наголосив президент.

Він підкреслив, що щиро захоплюється героїчними мирними мешканцями Конотопа, Баштанки, Енергодара, Мелітополя й інших міст та сіл України, які не пускають окупантів, перекриваючи їм шлях.

"Якщо вони (окупанти - УНІАН) кудись і зайшли, то тільки тимчасово. Прогонимо з ганьбою, як роблять ті люди, прості люди, які виганяють окупантів з продуктових магазинів, коли російські військові намагаються знайти собі їжу. Це не воїни наддержави, це розгублені діти, яких використали. Заберіть їх додому", - зазначив Зеленський.

Раніше президент України заявив, що втрати російської армії за тиждень війни в Україні склали 9 тисяч.