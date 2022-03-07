Поповнення підрозділу Інтернаціонального легіону при ГУР МО України триває.

При Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України створено окремий спецпідрозділ Інтернаціонального легіону оборони України.

Про це повідомило ГУР МО.

​​Спецпідрозділ вже приступив до виконання бойових завдань з протидії російській агресії.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України бригадний генерал Кирило Буданов висловив подяку кожному з бійців за намір захищати українську землю, наших людей, жінок, дітей, нашу державу.

"Сьогоднішня війна ведеться не лише проти України, а й проти всього вільного світу, проти правового устрою людства, що головною умовою миру визначає право націй і країн на свободу і самовизначення, недоторканність територіальних кордонів держав. Злочинний Путінський режим вирішив повторити долю Гітлера і Третього Рейху: вдався до тотальної загарбницької війни з масовим вбивством цивільного населення", – наголосив Буданов.

Україна продовжує формування Інтернаціонального легіону оборони України. На сьогодні виявили бажання стати до його лав добровольці і ветерани з 52 країн світу. Їхня кількість вже перевищила 20 тисяч. Це переважно досвідчені бійці, які брали участь у багатьох миротворчих кампаніях в різних куточках світу.

Поповнення підрозділу Інтернаціонального легіону при ГУР МО України триває.

Вас також можуть зацікавити новини: