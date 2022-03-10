Із заявками на отримання продуктових наборів треба звертатися до територіальних центрів соціального обслуговування за місцем проживання.

Влада Києва оприлюднила категорії мешканців столиці, для яких передбачено допомогу у вигляді продуктових наборів.

Згідно з повідомленням Київської міської держадміністрації у Telegram, із заявками на отримання продуктових наборів треба звертатися до територіальних центрів соціального обслуговування за місцем проживання.

"Територіальні центри забезпечують продуктовими наборами тільки тих осіб, що належать до соціально незахищених категорій, та тих, що опинилися у складних життєвих обставинах", – зазначено у повідомленні.

Ідеться про:

осіб з інвалідністю,

родини, в яких виховуються діти з інвалідністю,

одиноких людей літнього віку,

паліативних хворих,

осіб, чий дохід не перевищує двох прожиткових мінімумів тощо.

Оприлюднено також адреси та контактні номери телефонів територіальних центрів соцобслуговування, з якими також можна ознайомитись на офіційному сайті Київської влади.

"Наголошуємо, що 15-51 не приймає заявки на продуктові набори. Наразі у будинкових чатах та районних групах в соцмережах почали поширювати некоректну інформацію про можливість замовлення продуктових наборів через контактний центр 1551. Через велику кількість дзвінків робота контактного центру фактично заблокована і установа не може виконувати свої прямі функції. Якщо вам не вдалося додзвонитися до територіального центру, то повідомити про це можна у 15-51", – йдеться у повідомленні КМДА.

Окрім того, в умовах воєнного стану міська влада закликає киян гуртуватися і за можливості допомагати тим, хто поруч.

Раніше у Києві з'явилась мапа автоматів з безкоштовною питною водою та бюветами. Її можна знайти в застосунку "Київ Цифровий". Там зібрані усі автомати та бювети з безкоштовною питною водою, які працюють у різних районах Києва.

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