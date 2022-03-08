Мер відповів радикально зустрічною пропозицією.

Мер Ірпеня Київської області Олександр Маркушин вчора о 17:58 отримав повідомлення від окупантів з погрозами життю та пропозицією здати місто.

Про це він повідомив в Telegram.

У повідомленні окупанти натякають, що співпраця з ними допоможе Маркушину зберегти життя та, ймовірно, покращити матеріальне становище.

"Шановний Олександре, ви маєте можливість зберегти життя і здоров'я, а можливо й матеріальне становище. Якщо пропозиція вас зацікавила, надішліть у відповідь +. Термін дії пропозиції 24 години", - написали окупанти.

Маркушин відповів зустрічною пропозицією.

"Мене дивує, що ці потвори досі не зрозуміли - Ірпінь не здається, Ірпінь не продається, Ірпінь б‘ється! Роблю окупантам зустрічну публічну пропозицію - протягом 24 годин покинути територію Ірпінської громади і зберегти життя та здоров‘я кількох тисяч російських солдат-строковиків, яких вдома чекає мама, сестра, дочка, бабуся, кохана. Повертайтеся в Росію, а жінок Ірпінської громади я привітаю й без Вас", - написав мер міста.

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