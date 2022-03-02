За даними правоохоронців, Струк у 2014 році нібито був активним прибічником "ЛНР", а протягом останнього тижня зайняв проросійську позицію.

Знайдено вбитим голову Кремінецької ОТГ Луганської області Володимира Струка.

Про це у Telegram повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Одним зрадником України стало менше. Знайдено вбитим голову Кремінецької ОТГ Луганської області Володимира Струка, колишнього депутата Луганської облради", - написав він.

За слова Геращенка, Струк у 2014 році нібито був активним прибічником "ЛНР", а згодом виїхав на вільну від окупації частину Луганської області.

"В останній тиждень активно зайняв проросійську позицію, агітуючи депутатів ОТГ до комунікації з РФ та "ЛНР", збирав депутатів з цього приводу", - розповів радник міністра.

Він повідомив, що 1 березня дружина Струка написала до поліцію заяву про те, що його викрали невідомі в камуфляжній формі.

За даними правоохоронців, причина смерті (попередньо) - вогнепальне поранення в область серця.

"Весь державний апарат України - СБУ, МВС, Прокуратура, Суди, 8 років нічого не могли зробити з відвертим сепаратистом Струком. Бо в нього було багато грошей. Скоріш за все за підтримки з РФ. Але коли російські війська підійшли за 15 км до Кремінної, Володимира Струка судили судом народного трибуналу. Судячи з усього, він був розстріляний невідомими патріотами як зрадник за законами воєнного часу", - написав Геращенко.

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