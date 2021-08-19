Зловмисники закликали через соцмережі до порушення територіальної цілісності України.

У Луцьку кіберфахівці Служби безпеки України ліквідували потужну ботоферму, яка просувала в Україні ідеї "Малоросії" та "Новоросії" і фінансувалася представниками РФ.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що за завданням своїх "кураторів", зловмисники закликали через соцмережі до порушення територіальної цілісності нашої країни.

"Серед іншого, агітували за створення так званих "Малоросії" та "Новоросії", а також за приєднання всього сходу України до "великої Росії", - йдеться у повідомленні.

Для приховування протиправної діяльності вони використовували спеціальне обладнання для анонімізації каналів зв’язку. "Техніку" розмістили за шістьма підпільними адресами.

Читайте такожЗеленський: ми будемо захищати своє зі зброєю в рукахГроші за розповсюдження ворожого контенту агітатори отримували в іноземній валюті через російські платіжні системи.

За інформацією СБУ, один з організаторів ботоферми – житель обласного центру.

Для розповсюдження в Інтернеті деструктивних публікацій вони створили тисячі фейкових акаунтів.

Під час обшуків за адресами розташування "осередку" правоохоронці виявили: GSM-шлюзи, комп’ютерне обладнання, банківські картки, понад тисячу сім-карток операторів мобільного зв’язку, фінансові документи та інші матеріали із доказами протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими органів безпеки за ч. 1 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) та ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Донбасі внаслідок нічних обстрілів окупантів загинув український військовий.

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Автор: Світлана Макринська